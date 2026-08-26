Rohtak News: महम में हड़ताल के बीच चलाया विशेष सफाई अभियान
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक Updated Wed, 26 Aug 2026 10:34 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
महम। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के बावजूद महम शहर में कूड़ा उठान और सफाई व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने विशेष अभियान चलाया है। उपमंडल अधिकारी विपिन कुमार ने शहरवासियों से डोर-टू-डोर कूड़ा उठान व्यवस्था में सहयोग की अपील की है। तहसीलदार रवि कुमार को इस अभियान के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है।
अभियान के तहत शहर के विभिन्न क्षेत्रों से कूड़ा उठवाया गया और सार्वजनिक स्थानों की सफाई की गई। विपिन कुमार ने बताया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा। एसडीएम ने नागरिकों से अपील की कि वे कूड़ा इधर-उधर न डालकर डोर-टू-डोर गाड़ी में ही डालें।
विपिन कुमार ने शहरवासियों से गीला और सूखा कूड़ा अलग-अलग रखने का आह्वान किया। सफाई कर्मचारियों के प्रधान संजय ने भी कर्मचारियों से शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों का उद्देश्य अव्यवस्था पैदा करना नहीं है।
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महम। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के बावजूद महम शहर में कूड़ा उठान और सफाई व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने विशेष अभियान चलाया है। उपमंडल अधिकारी विपिन कुमार ने शहरवासियों से डोर-टू-डोर कूड़ा उठान व्यवस्था में सहयोग की अपील की है। तहसीलदार रवि कुमार को इस अभियान के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है।
अभियान के तहत शहर के विभिन्न क्षेत्रों से कूड़ा उठवाया गया और सार्वजनिक स्थानों की सफाई की गई। विपिन कुमार ने बताया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा। एसडीएम ने नागरिकों से अपील की कि वे कूड़ा इधर-उधर न डालकर डोर-टू-डोर गाड़ी में ही डालें।
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विपिन कुमार ने शहरवासियों से गीला और सूखा कूड़ा अलग-अलग रखने का आह्वान किया। सफाई कर्मचारियों के प्रधान संजय ने भी कर्मचारियों से शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों का उद्देश्य अव्यवस्था पैदा करना नहीं है।
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