Rohtak News: पांच लाख की लूट के आरोप में झज्जर का युवक गिरफ्तार

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रोहतक। लाढ़ौत रोड पर एक माह पहले पांच लाख रुपये की लूट हुई थी। पुलिस ने इस मामले में झज्जर के नूना माजरा निवासी संदीप को गिरफ्तार किया है। संदीप चौथा आरोपी है। पुलिस पहले तीन आरोपियों को पकड़ चुकी है। जांच अधिकारी एएसआई संजय ने बताया कि एकता कॉलोनी निवासी विशाल ने 30 जुलाई को शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि अंकित ने ऑनलाइन कारोबार का लालच देकर उनसे पांच लाख रुपये मंगवाए थे। बाद में चार अन्य युवकों ने विशाल को गाड़ी के पीछे आने को कहा। लाढ़ौत रोड पर उनकी गाड़ी से पांच लाख रुपये लूट लिए गए। भागते समय आरोपियों की कार ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी। वे नकदी कार में छोड़कर भाग गए थे। ब्यूरो