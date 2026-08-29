Rohtak News: सांपला में एक सप्ताह से 16 टन कूड़े का उठान बंद

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सांपला। कस्बे में सफाई कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शनिवार को भी जारी रही जिससे सफाई व्यवस्था ठप हो गई। पिछले एक सप्ताह से करीब 16 टन कूड़े का उठान बंद है। बस स्टैंड के बाहर, मेन बाजार, झज्जर रोड, खरखौदा मार्ग, पुरानी अनाज मंडी आदि चौक पर कूड़े के ढेर लग गए हैं जिसमें पशु भोजन तलाश रहे हैं। मुख्य मार्गों पर कचरे के ढेर लग गए हैं। नगर पालिका का पुलिस की मदद से कूड़ा उठाने का प्रयास भी विफल रहा। कस्बा वासियों ने सरकार से नियमित सफाई की मांग की है। संवाद