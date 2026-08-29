Rohtak News: प्रेरक वक्ता विपुल शर्मा ने 40वीं बार किया रक्तदान
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक Updated Sat, 29 Aug 2026 09:05 PM IST
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रोहतक। प्रेरक वक्ता और सामाजिक कार्यकर्ता विपुल शर्मा ने हाल ही में 40वीं बार रक्तदान किया है। यह उनकी नियमित रक्तदान की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। विपुल ने बताया कि वे प्रत्येक तीन महीने में नियमित रूप से रक्तदान करते हैं। उन्होंने 18 वर्ष की आयु पूरी करते ही रक्तदान की शुरुआत की थी। अब 30 वर्ष की आयु में वे 40 बार निरंतर रक्तदान कर चुके हैं। विपुल ने कहा कि हमें नियमित रूप से स्वैच्छिक रक्तदान करना चाहिए। इस अवसर पर उन्होंने अतिरिक्त नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट रमनजीत गिल का धन्यवाद किया। संवाद
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