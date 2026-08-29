Rohtak News: अधिकतम तापमान 36.9 डिग्री पहुंचा, गर्मी का प्रकोप रहेगा जारी

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रोहतक। जिले में शनिवार को तेज धूप और गर्मी ने आमजन को परेशान किया। मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले सात दिन तक अच्छी बारिश के आसार नहीं हैं। ऐसे में गर्मी का प्रकोप जारी रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। यह सामान्य तापमान से 2.2 डिग्री सेल्सियस अधिक था। न्यूनतम तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस रहा। यह सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस ज्यादा था। पिछले कुछ दिनों से जिले में गर्मी लगातार बढ़ रही है। मानसून का असर भी फीका दिखाई दे रहा है। हालांकि, 31 अगस्त तक हल्की से मध्यम बारिश के निम्न आसार भी हैं। वायु गुणवत्ता सूचकांक 84 दर्ज किया गया जो संतोषजनक श्रेणी में आता है। पिछले पांच दिनों में अधिकतम तापमान 34.5 से 37.1 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा।

संवाद न्यूज एजेंसी