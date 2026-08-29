Rohtak News: चेस में साहिल ने लकी, तमन्ना ने नेहा को हराया

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रोहतक। पंडित नेकीराम शर्मा राजकीय महाविद्यालय में राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में तीन दिवसीय खेल प्रतियोगिताओं का शनिवार को शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिताओं के पहले दिन कैरम बोर्ड और चेस सहित विभिन्न खेल गतिविधियों का आयोजन किया गया। चेस में लकी और साहिल के मुकाबले में साहिल विजेता रहे। एमए वर्ग में लोकेश और कुणाल के बीच कुणाल ने जीत दर्ज की। महिला वर्ग में बीए की तमन्ना ने नेहा को हराया। वंशिका ने रविता को हराकर जीत हासिल की। चेस प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग में कुणाल और महिला वर्ग में वंशिका प्रथम स्थान पर रहे। कैरम बोर्ड प्रतियोगिता में मयंक और मुस्कान ने पहला स्थान प्राप्त किया। प्राचार्य डॉ. सुरेंद्र सांगवान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने खेलों को विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया। डॉ. धर्मेंद्र कादियान, डॉ. राजेश, डॉ. मस्तराम और डॉ. प्रवीण धायल का प्रतियोगिताओं के सफल संचालन में विशेष योगदान रहा। इस अवसर पर डॉ. राजबीर गिल, डॉ. राजीव भड़, देवेंद्र और संजय डांगी भी उपस्थित रहे। संवाद

संवाद न्यूज एजेंसी