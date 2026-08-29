Rohtak News: रोडवेज बसों के इंतजार में बैठी रही बहनें, देरी होने पर निजी बसों में किया सफर

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सामान्य बस अड्डा झज्जर से रक्षाबंधन पर 57 रोडवेज बसों को स्पेशल रूटों पर चलाया गया। इसके अलावा बहादुरगढ़ रूट पर रोडवेज बसों के फेरे बढ़ाए गए। शुक्रवार को रक्षाबंधन के अवसर पर महिलाओं और उनके साथ 15 वर्ष तक के बच्चों के लिए रोडवेज बसों में निशुल्क सफर की सुविधा रही। करीब चार हजार महिलाओं ने रोडवेज बसों में निशुल्क यात्रा की।रक्षाबंधन पर निशुल्क सफर के चलते सुबह से ही सामान्य बस अड्डे पर महिलाओं की भीड़ जुटने लगी। वीरवार की तुलना में शुक्रवार को अधिक महिलाओं ने रोडवेज बसों में यात्रा की। यात्रियों की संख्या बढ़ने पर जरूरत के अनुसार विभिन्न रूटों पर अतिरिक्त बसें चलाई गईं।हरियाणा राज्य परिवहन की ओर से रक्षाबंधन के मद्देनजर झज्जर डिपो की सभी 197 बसें ड्यूटी के लिए तैयार रखी गई थीं। इनमें 26 लीज पर संचालित बसें भी शामिल हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए रोडवेज अधिकारी और कर्मचारी पूरे दिन बस अड्डे पर ड्यूटी पर तैनात रहे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिसकर्मियों की भी तैनाती की गई।किसी रूट पर यात्रियों की संख्या अधिक होने पर रोडवेज की ओर से स्पेशल बस लगाकर उन्हें गंतव्य तक पहुंचाया गया। वहीं, बसों में भीड़ बढ़ने के कारण कई महिलाएं निजी बसों के साथ रोडवेज बसों का भी इंतजार करती नजर आईं।देरी से पहुंचने वाले यात्रियों के लिए ठहरने की व्यवस्थासामान्य बस अड्डे पर देरी से पहुंचने वाले यात्रियों के लिए ठहरने की व्यवस्था की गई। किसी रूट पर यात्रियों की संख्या बढ़ने पर अतिरिक्त बसों का संचालन किया गया। रात के समय भी रोडवेज कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई।इन रूटों पर चलीं स्पेशल बसेंजरूरत के अनुसार हिसार रूट पर 14, भिवानी पर 12, रेवाड़ी पर नौ, बहुझोलरी पर सात, चरखी दादरी पर छह, कोसली पर चार, सोनीपत पर तीन और रोहतक रूट पर दो स्पेशल बसें चलाई गईं।शहर में कई जगह लगा जामरक्षाबंधन के चलते शुक्रवार को शहर में कई स्थानों पर जाम की स्थिति बनी रही। यातायात व्यवस्था संभालने के लिए पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई। बीकानेर चौक, आंबेडकर चौक, छिक्कारा चौक, यादव धर्मशाला सहित कई स्थानों पर सुबह से शाम तक जाम की स्थिति बनी रही।यादव धर्मशाला से सुनारों वाली धर्मशाला तक लगा मेलारक्षाबंधन के अवसर पर यादव धर्मशाला से सुनारों वाली धर्मशाला तक मेले का आयोजन किया गया। मेले में लोगों ने खरीदारी की। बच्चों के लिए झूले भी लगाए गए, जिनका उन्होंने खूब आनंद लिया।वर्जनरक्षाबंधन के अवसर पर शुक्रवार को रोडवेज की सभी बसों में महिलाओं और उनके साथ 15 वर्ष तक के बच्चों के लिए निशुल्क सफर की सुविधा रही। यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी।अनीत यादव, महाप्रबंधक, रोडवेज झज्जर