Rohtak News: सिटी में आज
रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 02:35 AM IST
Updated Tue, 15 Sep 2026 02:35 AM IST
विज्ञापन
भजन संध्या
हुडा कॉम्प्लेक्स : गणपति उत्सव को लेकर भजन संध्या शाम 7 बजे।
-- -- --
शिविर
सुभाष नगर : गुरुद्वारा सभा की तरफ से निशुल्क स्वास्थ्य शिविर सुबह 10 बजे।
-- ---
प्रतिभा खोज
एमडीयू : टैगोर सभागार में प्रतिभा खोज इवेंट का आयोजन सुबह 10 बजे।
-- --
बैठक
मॉडल टाउन : राजीव गांधी विद्युत भवन में उपभोक्ता शिकायत निवारण बैठक पूर्वाह्न 11 बजे।
-- --
समारोह
आंबेडकर चौक : कांग्रेस भवन में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जन्मदिन समारोह दोपहर 12 बजे।
-- --
आरती
दुर्गा भवन: गणपति उत्सव को लेकर आरती शाम 7 बजे।
विज्ञापन
हुडा कॉम्प्लेक्स : गणपति उत्सव को लेकर भजन संध्या शाम 7 बजे।
शिविर
सुभाष नगर : गुरुद्वारा सभा की तरफ से निशुल्क स्वास्थ्य शिविर सुबह 10 बजे।
प्रतिभा खोज
एमडीयू : टैगोर सभागार में प्रतिभा खोज इवेंट का आयोजन सुबह 10 बजे।
बैठक
मॉडल टाउन : राजीव गांधी विद्युत भवन में उपभोक्ता शिकायत निवारण बैठक पूर्वाह्न 11 बजे।
समारोह
आंबेडकर चौक : कांग्रेस भवन में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जन्मदिन समारोह दोपहर 12 बजे।
आरती
दुर्गा भवन: गणपति उत्सव को लेकर आरती शाम 7 बजे।