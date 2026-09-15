Rohtak News: जिला स्तरीय हिंदी दिवस समारोह में नोविका व खुशी प्रथम

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हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में भाषण एवं निबंध लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। विद्यार्थियों ने हिंदी भाषा के महत्व, प्रचार-प्रसार तथा राष्ट्र एवं समाज में इसकी भूमिका से संबंधित विषयों पर विचार प्रस्तुत किए।भाषण प्रतियोगिता में नोविका प्रथम, सीमा द्वितीय और इकरा तृतीय रहीं। निबंध लेखन प्रतियोगिता में खुशी प्रथम, गीतिका द्वितीय और खुशी तृतीय रहींप्राचार्य डॉ. किरण सरोहा ने विद्यार्थियों को दैनिक एवं शैक्षणिक जीवन में हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग के लिए प्रेरित किया। मुख्य अतिथि ने हिंदी को भारतीय संस्कृति, परंपराओं और राष्ट्रीय एकता की महत्वपूर्ण कड़ी बताते हुए विद्यार्थियों से इसके प्रति सम्मान की भावना रखने का आह्वान किया।कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों की भाषायी एवं रचनात्मक प्रतिभा को मंच प्रदान करना रहा। निर्णायक मंडल में डॉ. पूनम, पिंकी रानी और राजकीय महाविद्यालय बड़ौता की शान देवी रहीं। इस मौके पर राजकीय महिला महाविद्यालय मुरथल की डॉ. पूनम ने दैनिक जीवन में हिंदी के प्रयोग का महत्व विषय पर व्याख्यान दिया।