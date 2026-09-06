Rohtak News: हरियाणा की लोक कला और संस्कृति का किया प्रदर्शन
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक Updated Sun, 06 Sep 2026 07:56 PM IST
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रोहतक। तालकटोरा स्टेडियम में 9वें नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स फेस्टिवल, नेस्ट फेस्ट 2026 में हरियाणा की लोक कला और संस्कृति का प्रदर्शन हुआ। कला एवं सांस्कृतिक विभाग हरियाणा और हरियाणा लोक कला संघ ने हरियाणवी विरासत प्रदर्शनी लगाई। इसमें हरियाणा की समृद्ध लोक संस्कृति, ग्रामीण जीवन की पुरातन वस्तुएं और वस्त्र कला प्रदर्शित हुई, जिसे दर्शकों ने सराहा।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी कार्यक्रम में पहुंचे, जिनका स्वागत कलाकार नम्रता शांडिल्य ने किया। नम्रता शांडिल्य, एनडी अनुष्का, शिवानी मोर, काफी किरार और महक ने पारंपरिक हरियाणवी वेशभूषा में विरासत प्रस्तुत की। हरियाणा लोक कला संघ की टीम ने दो दिवसीय उत्सव में भाग लिया, जिसमें सुरेंद्र नरवाल, नम्रता शांडिल्य, अनुष्का दलाल, काफी किरार, महक, शिवानी मोर, और कैलाश लोहट शामिल थे। संवाद
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हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी कार्यक्रम में पहुंचे, जिनका स्वागत कलाकार नम्रता शांडिल्य ने किया। नम्रता शांडिल्य, एनडी अनुष्का, शिवानी मोर, काफी किरार और महक ने पारंपरिक हरियाणवी वेशभूषा में विरासत प्रस्तुत की। हरियाणा लोक कला संघ की टीम ने दो दिवसीय उत्सव में भाग लिया, जिसमें सुरेंद्र नरवाल, नम्रता शांडिल्य, अनुष्का दलाल, काफी किरार, महक, शिवानी मोर, और कैलाश लोहट शामिल थे। संवाद
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