Rohtak News: इको क्लब ने मकड़ौली टोल के पास किया पौधरोपण
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक Updated Sun, 20 Sep 2026 11:43 PM IST
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रोहतक। राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हिसार रोड के इको क्लब की ओर से शनिवार को मकड़ौली टोल के पास पौधरोपण हुआ। इको क्लब की छात्राओं ने पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। मकड़ौली टोल के पास डोडा चौक पर अभियान के आयोजन में डीएफओ पुष्कर कुमार, रेंज ऑफिसर सुभाष कालरा व मनीष कुमार का पूर्ण सहयोग रहा। विद्यालय की इको क्लब इंचार्ज सोनिया वर्मा के नेतृत्व में ऋतु व मोनिका ने छात्राओं के साथ पौधरोपण में सहभागिता की। इको क्लब की छात्राओं ने विरासत आर्ट गैलरी का भी अवलोकन किया। संवाद
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