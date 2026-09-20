जीवन में निडर होकर आगे बढ़ें : प्रो. संदीप
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक Updated Sun, 20 Sep 2026 10:53 PM IST
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रोहतक। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में छह दिवसीय ‘एम्प्लॉयबिलिटी एनहांसमेंट स्किल्स’ कार्यशाला का समापन हुआ। कुलसचिव प्रो. संदीप बंसल ने विद्यार्थियों को आत्मविश्वास और निडरता से चुनौतियों का सामना करने को कहा। कार्यशाला में संचार कौशल, टीमवर्क, नेतृत्व क्षमता और साक्षात्कार तकनीकों का प्रशिक्षण दिए गए। गणित विभाग के अध्यक्ष प्रो. सुमित गिल ने कौशल विकास को सफलता का आधार बताया। प्रो. राजीव कुमार ने निरंतर सीखने पर जोर दिया। कॅरिअर काउंसिलिंग एवं प्लेसमेंट सेल की निदेशक प्रो. दिव्या मल्हान ने सॉफ्ट स्किल्स के महत्व को रेखांकित किया। विशेषज्ञों राजीव कुमार और विनीत कुमार ने विद्यार्थियों को व्यावहारिक मार्गदर्शन दिया। संवाद
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