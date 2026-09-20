Rohtak News: एचसीपीएल क्रिकेट लीग के ट्रायल में खिलाड़ियों ने दिखाई प्रतिभा

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रोहतक। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के सरदार वल्लभभाई पटेल क्रिकेट स्टेडियम में एचसीपीएल (हरियाणा कॉरपोरेट प्रीमियर लीग) के क्रिकेट ट्रायल रविवार को आयोजित किए गए। ट्रायल में बड़ी संख्या में खिलाड़ियों ने उत्साह के साथ भाग लिया और प्रतिभा का प्रदर्शन किया।खेल निदेशक प्रो. कुलताज सिंह ने खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने खिलाड़ियों को निरंतर मेहनत, अनुशासन और समर्पण के साथ खेल में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर अनिल चौधरी ने एमडीयू क्रिकेट ग्राउंड का दौरा कर खेल सुविधाओं एवं व्यवस्थाओं की जानकारी ली। डॉ. विपिन दास ने खेल विभाग की ओर से खिलाड़ियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की जानकारी दी।एमडीयू क्रिकेट टीम के कप्तान नरेंद्र शिलाक ने अतिथियों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ऐसे ट्रायल युवा खिलाड़ियों को प्रतिभा दिखाने और उच्च स्तर पर खेलने का अवसर प्रदान करते हैं। इस दौरान अमरजीत, मनजीत नांदल, खुशी, सागर, अजय, विजय, डॉ. शक्ति सिंह, आशीष खोखर, रवि, करमजीत, कपिल पाराशर और सुमित खोखर सहित खिलाड़ी व खेलप्रेमी मौजूद रहे।