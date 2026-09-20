Rohtak News: शिक्षकों को टेट-एचटेट से मुक्त करने की मांग

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रोहतक। स्कूल कैडर लेक्चरर एसोसिएशन हरियाणा (सलाह) ने प्रदेश सरकार से कार्यरत शिक्षकों को टेट-एचटेट की अनिवार्यता से मुक्त करने की मांग की। अशोक शर्मा ने कहा कि वर्षों से पढ़ा रहे शिक्षकों को अब पात्रता परीक्षा से जोड़ना व्यावहारिक नहीं है। अजय मलिक ने सेवा सुरक्षा हेतु विधिक विकल्प तलाशने को कहा। अनिल सैनी ने अनुभव को महत्व देने और समाधान के लिए बैठक पर जोर दिया। संवाद