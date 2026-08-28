रुबी हत्याकांड: दो दिन पहले बहन ने बोला था, नीरज करता है परेशान, पूछताछ में भाई ने किया खुलासा

रुबी हत्याकांड में नामजद आरोपी नीरज पहले भी मृतका को परेशान करता था। पुलिस जांच व परिजनों से पूछताछ में यह बात सामने आई है। आरोपी की हालत अभी गंभीर बनी हुई है उसे निजी अस्पताल के अंदर आईसीयू में रखा गया है जहां पुलिस तैनात है। उधर, मृतका का डॉक्टरों के तीन सदस्यीय पैनल ने दो घंटे तक पोस्टमार्टम किया। मौत के कारणों का स्पष्ट खुलासा न होने पर विसरा जांच के लिए मधुबन लैब में भेजा गया है।

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पुलिस के मुताबिक, मृतका के भाई रोहित ने थाने में शिकायत दी थी कि वे निजी कंपनी में नौकरी करता है। छह माह पहले बहन की शादी भगवतीपुर हुई थी। एक सप्ताह पहले रुबी घर आई। घर आने के दो दिन बाद ही उसने बताया था कि गांव का ही युवक नीरज उसे परेशान करता है।बुधवार को वह निजी काम से रोहतक आई थीं। बाद में उनका होटल में शव मिला था। आरोपी ने उनकी बहन की चुन्नी से गला घोंटकर हत्या की है। पुलिस ने देर रात हत्या की एफआईआर दर्ज की थी। बाद में पता चला कि आरोपी खेड़ी साध के नजदीक निजी अस्पताल में दाखिल है।बताया जा रहा है कि आरोपी ने अपने घर पर फंदा लगाकर जान देने का प्रयास किया। गंभीर हालत के कारण आईसीयू में ही रखा गया है। बाहर पुलिस की एक गारद तैनात है।हत्या का मामला दर्ज कर जांच-पड़ताल कर रहे हैं। अभी आरोपी की हालत खतरे से बाहर नहीं है। डॉक्टरों की अनुमति से ही पूछताछ की जा सकेगी। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है।