फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Rohtak News ›   Waqf Board accused of transferring shops using forged documents

Rohtak News: वक्फ बोर्ड पर जाली दस्तावेज तैयार कर दुकानें ट्रांसफर करने का आरोप

Fri, 28 Aug 2026 02:23 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 02:23 AM IST
विज्ञापन
Waqf Board accused of transferring shops using forged documents
फोटो-52: बहादुरगढ़ में पत्रकारों से बातचीत करते दुकानदार। संवाद - फोटो : Samvad
बहादुरगढ़। शहर के मेन बाजार स्थित शिवा मार्केट के दुकानदारों ने वक्फ बोर्ड पर दुकानों के ट्रांसफर और अवैध कब्जे करवाने में मिलीभगत का आरोप लगाया है। दुकानदारों का कहना है कि अवैध कब्जे और फर्जी दस्तावेजों के जरिए दुकानें ट्रांसफर की जा रही हैं। वीरवार को मार्केट के कई दुकानदारों ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। चेतावनी दी कि यदि जल्द उचित कार्रवाई नहीं हुई तो वे मार्केट बंद कर विरोध जताएंगे।
विज्ञापन

दुकानदार निखिल ने आरोप लगाया कि अप्रैल में जाली दस्तावेजों के आधार पर उनकी दुकान का मीटर बदल दिया गया। इसके बाद दुकान का ताला भी बदल दिया गया। उन्होंने इस संबंध में पुलिस को शिकायत दी लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई।
विज्ञापन


अन्य दुकानदारों ने बताया कि 25 से 30 वर्षों से दुकानें चला रहे हैं। अब कुछ प्रभावशाली लोगों द्वारा दुकानों पर नाजायज कब्जे किए जा रहे हैं। ये फर्जीवाड़ा वक्फ बोर्ड की मिलीभगत के बिना संभव नहीं है। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के साथ वक्फ बोर्ड की भूमिका की भी जांच कराने की मांग की।
विज्ञापन
विज्ञापन

दुकानदार संजीव भाटिया ने बताया कि उन्होंने करीब 30 वर्ष से बोर्ड से लीज पर दुकान ले रखी है। कुछ समय पहले दुकान एक परिचित को किराये पर दी थी। आरोप है कि उसने फर्जी दस्तावेजों के जरिये बोर्ड की मिलीभगत से दुकान अपने नाम करा ली है।


दुकानदार विनोद शर्मा, मुकेश कुमार, निखिल, चिराग परूथी, धीरज शर्मा, रोहित मदान और संजीव भाटिया समेत अन्य ने कहा कि फर्जी दस्तावेज और कथित मिलीभगत से चल रहे इस खेल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने प्रशासन से आरोपों की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। दुकानदारों ने कहा कि यदि जल्द उचित कार्रवाई नहीं हुई तो पूरी मार्केट बंद कर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।

मुझे आए हुए अभी एक महीना हुआ है। मेरे कार्यकाल में इस तरह का कोई कार्य नहीं किया गया है। उसकी जांच की जा रही है। पूरे प्रकरण की जांच की जाएगी।
-----खुर्शीद अहमद, कार्यकारी अधिकारी, वक्फ बोर्ड, झज्जर

शिवा मार्केट में एक दुकानदार ने इस तरह की शिकायत दी है। उसकी जांच की जा रही है।
----राकेश, एसएचओ, थाना शहर, बहादुरगढ़।
फोटो-52:
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed