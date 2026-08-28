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Rohtak News: झाड़ली डाकघर में गबन के आरोपी के पिता ने कमेटी अध्यक्ष को दी धमकी

Fri, 28 Aug 2026 02:22 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 02:22 AM IST
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Father of accused in Jhadli post office embezzlement case threatens committee chairman
27jjrp16- चौकी में पहुंचे झाड़ली के ग्रामीण। स्रोत : ग्रामीण - फोटो : Social Media
साल्हावास। झाड़ली डाकघर में उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी मामले में कमेटी गठित की गई है जिसकी अगुवाई दिनेश जाखड़ निवासी झाड़ली कर रहे हैं। अब इस मामले में उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी करने के आरोपी भूपेंद्र के पिता राजेश ने दिनेश जाखड़ को फोन पर धमकी दी है। मामले को लेकर वीरवार को ग्रामीणों ने चौकी इंचार्ज झाड़ली से मुलाकात की।
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इसमें ग्रामीण जयदीप, कुलदीप, डॉ. रमेश जाखड़, विकास, आदेश, प्रीतम, रामचंद्र, सुधीर, शिव कुमार, महिला संगीता, सुमित्रा, सुनीता, संतोष, बंटी, सुमन, सविता, राजो देवी उपस्थित रहे। पीड़ित दिनेश जाखड़ ने बताया कि झाड़ली गांव के राजेश पुत्र ताराचंद्र निवासी झाड़ली द्बारा मुझ पर झूठे आरोप लगाकर एससी एसटी एक्ट लगवाने, देख लेने, अभद्रता करने व गालियां देने के साथ साथ जान से मारने की धमकी दी है। यह घटना बीते रात 9:53 की है। शिकायतकर्ता दिनेश जाखड़ ने बताया कि हमारी शिकायत कल शाम करीब 1.5 घंटे बाद में रात्रि 11:40 पर पुलिस के उच्च अधिकारियों को फोन व व्हाट्सएप्प मैसेज करने के बाद दर्ज की गई थी।
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