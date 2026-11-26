रिटौली गांव के गैंगवार में अब तक हुई हत्याएं

रिटौली गांव में हिमांशु उर्फ भाऊ गैंग और अंकित उर्फ बाबा व सन्नी रिटौलिया गैंग के बीच कई वर्षों से खूनी रंजिश चल रही है, जिसमें पहले ही छह लोगों की जान चुकी है।

-पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार यह विवाद 2019 के आसपास शुरू हुआ था, जब कार लोन से जुड़े विवाद के बाद हिमांशु भाऊ और अंकित उर्फ बाबा व सन्नी के बीच दुश्मनी पनपी।

-मार्च 2022 में रिटौली में कुछ ही दिनों के भीतर तीन हत्याएं हुईं, जिसके बाद पुलिस ने गांव में सुरक्षा बढ़ाई और कई आरोपियों को गिरफ्तार किया।

-जून 2025 में रिटौली के पास अंकित उर्फ बाबा व सन्नी के चाचा अनिल कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

-दिसंबर 2025 में रिटौली के शराब ठेके के पास फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत हुई थी जबकि फरवरी 2026 में दिल्ली बाईपास के पास सन्नी रिटौलिया के साथी दिनेश उर्फ गोगा की गोली मारकर हत्या कर दी गई।

-अक्टूबर 2026 में गैंगस्टर हिमांशु भाऊ के अमेरिका में पकड़ा गया। इसके बावजूद गैंग ने सन्नी गैंग पर हमला करके मिलन ढाबे पर तीन साथियों की गोली मारकर हत्या कर दी। इसमें बेरी का सामान्य नागरिक भी मारा गया।