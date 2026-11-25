{"_id":"6b06a3bf94543f827106dfb9","slug":"video-the-colors-of-haryanvi-culture-were-reflected-in-the-childrens-festival-in-rohtak-2026-11-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"रोहतक में बाल महोत्सव में झलके हरियाणवी संस्कृति के रंग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
रोहतक में बाल महोत्सव में झलके हरियाणवी संस्कृति के रंग
हरियाणा राज्यपाल कल्याण परिषद की ओर से रोहतक में बुधवार को मंडल स्तरीय बाल महोत्सव प्रतियोगिताएं शुरू हुईं। बाल भवन परिसर में शुरू हुई इन प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों ने हरियाणवी संस्कृति के रंग बिखेरे।
जिला बाल खिलौना अधिकारी सोमदत्त कुंडिया ने बताया कि प्रतियोगिताओं का आयोजन 27 नवंबर तक किया जाएगा।
प्रतियोगिताओं में जिले के विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। नृत्य, गायन, नाटक और लोक कला से जुड़ी प्रतियोगिताओं में बच्चों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। हरियाणवी वेशभूषा और लोकगीतों ने सभी का मन मोह लिया।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।