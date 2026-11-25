{"_id":"6b06a3bf94543f827106dfb9","slug":"video-the-colors-of-haryanvi-culture-were-reflected-in-the-childrens-festival-in-rohtak-2026-11-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"रोहतक में बाल महोत्सव में झलके हरियाणवी संस्कृति के रंग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हरियाणा राज्यपाल कल्याण परिषद की ओर से रोहतक में बुधवार को मंडल स्तरीय बाल महोत्सव प्रतियोगिताएं शुरू हुईं। बाल भवन परिसर में शुरू हुई इन प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों ने हरियाणवी संस्कृति के रंग बिखेरे। जिला बाल खिलौना अधिकारी सोमदत्त कुंडिया ने बताया कि प्रतियोगिताओं का आयोजन 27 नवंबर तक किया जाएगा। प्रतियोगिताओं में जिले के विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। नृत्य, गायन, नाटक और लोक कला से जुड़ी प्रतियोगिताओं में बच्चों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। हरियाणवी वेशभूषा और लोकगीतों ने सभी का मन मोह लिया।

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