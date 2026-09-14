Rohtak News: स्लोगन लेखन में रेखा, पोस्टर मेकिंग में संजू प्रथम

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स्लोगन लेखन में इंद्रजीत, निबंध लेखन में वंश प्रथम

सांपला। राजकीय महाविद्यालय के हिंदी-विभाग ने सोमवार को हिंदी दिवस मनाया। अंकिता बेनिवाल ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया और हिंदी के महत्व पर प्रकाश डाला। पवन कुमार और विभागाध्यक्ष सुरेश कुमार ने भी विचार व्यक्त किए। स्लोगन लेखन में इंद्रजीत प्रथम, करुणा व सुनीता द्वितीय और शीतल तृतीय रहीं। निबंध लेखन में वंश प्रथम, सुमित द्वितीय और करुणा तृतीय रही। विजेता विद्यार्थियों को प्रमाण-पत्र देकर सम्मानित किया गया। संवाद

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सांपला। सर छोटूराम राजकीय महिला महाविद्यालय के हिंदी विभाग ने हिंदी दिवस पर पोस्टर मेकिंग एवं स्लोगन राइटिंग प्रतियोगिता आयोजित की। प्राचार्य संतोष हुड्डा ने छात्राओं को हिंदी का महत्व बताया और विजेताओं को पुरस्कृत किया। स्लोगन राइटिंग में रेखा प्रथम, साक्षी द्वितीय, आरती तृतीय रहीं। पोस्टर मेकिंग में संजू ने प्रथम, ललिता ने द्वितीय और राजेश ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। संवाद