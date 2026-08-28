Rohtak News: सांपला में उत्साह से मनाया रक्षाबंधन

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सांपला। इलाके में शुक्रवार को भाई-बहन के प्यार का अटूट रक्षाबंधन पर्व उत्साह से मनाया गया। बहनों ने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा और लंबी उम्र की कामना की। भाई ने भी बहन को उपहार दिए।बस स्टैंड व बाजार में महिलाओं की भीड़ लगी रही। खरीदारी के लिए दुकानों में ग्राहक खचाखच नजर आए। भीड़ के चलते मेन बाजार, खरखाैदा व झज्जर मार्ग पर जाम की स्थिति बनी रही। हालांकि, इस बार बाजार में महंगाई का असर दिख रहा है।नेशनल हाईवे नंबर 9 टोल पर भी वाहनों की लंबी लाइन लगी रही। बस अड्डे पर अन्य दिनों के मुकाबले शुक्रवार को महिलाओं की ज्यादा भीड़ नजर आई। स्टैंड पर जैसी कोई बस पहुंचती उसमें चढ़ने के लिए यात्रियों के बीच होड़ लग जाती।कस्बे में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के चलते सड़कों पर कचरा पड़ा है। उसी के बीच फल सब्जी व राखी के ठेले लगे हुए हैं। बदबू लोग परेशान नजर आए। ग्रामीण क्षेत्र में रोडवेज बसों की कमी के कारण महिलाओं को निजी वाहनों में सफर करना पड़ा।