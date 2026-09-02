मीडिया, फिल्म, गेमिंग में कॅरिअर के नए रास्ते : किट्टी मुखर्जी
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक Updated Wed, 02 Sep 2026 08:38 PM IST
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
रोहतक। एमडीयू के यूनिवर्सिटी कैंपस स्कूल में बुधवार को कॅरिअर होराइजन्स पर व्याख्यान हुआ। आरवी यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु की प्राध्यापिका किट्टी मुखर्जी ने विद्यार्थियों को मीडिया, फिल्म, एनिमेशन और गेमिंग जैसे रचनात्मक क्षेत्रों में कॅरिअर के अवसर बताए। उन्होंने लिस्टन, ऑब्जर्व एंड क्रिएट-बी ए क्रिएटिव कम्युनिकेटर का मंत्र दिया।
किट्टी मुखर्जी ने ज्ञान और ऑरेंज इकॉनमी में नए रोजगार के अवसरों पर जोर दिया। उन्होंने प्रभावी संचार, डिजिटल उपकरण, विषय ज्ञान और आईसीटी कौशल कॅरिअर के लिए महत्वपूर्ण बताए। डिजिटल प्लेटफॉर्म ने रचनात्मक प्रतिभा को कॅरिअर में बदलने के अवसर दिए और कंटेंट क्रिएशन से उद्यमिता तक का रोडमैप साझा किया।
निदेशक पूजा सुनेजा ने विद्यार्थियों को शैक्षणिक ज्ञान के साथ संचार, रचनात्मकता और तकनीक से सशक्त बनाने पर जोर दिया। शिक्षिका अंजू हुड्डा ने कार्यक्रम का संचालन किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
रोहतक। एमडीयू के यूनिवर्सिटी कैंपस स्कूल में बुधवार को कॅरिअर होराइजन्स पर व्याख्यान हुआ। आरवी यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु की प्राध्यापिका किट्टी मुखर्जी ने विद्यार्थियों को मीडिया, फिल्म, एनिमेशन और गेमिंग जैसे रचनात्मक क्षेत्रों में कॅरिअर के अवसर बताए। उन्होंने लिस्टन, ऑब्जर्व एंड क्रिएट-बी ए क्रिएटिव कम्युनिकेटर का मंत्र दिया।
किट्टी मुखर्जी ने ज्ञान और ऑरेंज इकॉनमी में नए रोजगार के अवसरों पर जोर दिया। उन्होंने प्रभावी संचार, डिजिटल उपकरण, विषय ज्ञान और आईसीटी कौशल कॅरिअर के लिए महत्वपूर्ण बताए। डिजिटल प्लेटफॉर्म ने रचनात्मक प्रतिभा को कॅरिअर में बदलने के अवसर दिए और कंटेंट क्रिएशन से उद्यमिता तक का रोडमैप साझा किया।
विज्ञापन
निदेशक पूजा सुनेजा ने विद्यार्थियों को शैक्षणिक ज्ञान के साथ संचार, रचनात्मकता और तकनीक से सशक्त बनाने पर जोर दिया। शिक्षिका अंजू हुड्डा ने कार्यक्रम का संचालन किया।
विज्ञापन