फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Rohtak News ›   New Career Avenues in Media, Film, and Gaming: Kitty Mukherjee

मीडिया, फिल्म, गेमिंग में कॅरिअर के नए रास्ते : किट्टी मुखर्जी

Wed, 02 Sep 2026 08:38 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक Updated Wed, 02 Sep 2026 08:38 PM IST
विज्ञापन
New Career Avenues in Media, Film, and Gaming: Kitty Mukherjee
26-एमडीयू के यूनिवर्सिटी कैंपस स्कूल में किट्टी मुखर्जी को स्मृति चिन्ह देते कैंपस स्कूल की निद
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

रोहतक। एमडीयू के यूनिवर्सिटी कैंपस स्कूल में बुधवार को कॅरिअर होराइजन्स पर व्याख्यान हुआ। आरवी यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु की प्राध्यापिका किट्टी मुखर्जी ने विद्यार्थियों को मीडिया, फिल्म, एनिमेशन और गेमिंग जैसे रचनात्मक क्षेत्रों में कॅरिअर के अवसर बताए। उन्होंने लिस्टन, ऑब्जर्व एंड क्रिएट-बी ए क्रिएटिव कम्युनिकेटर का मंत्र दिया।
किट्टी मुखर्जी ने ज्ञान और ऑरेंज इकॉनमी में नए रोजगार के अवसरों पर जोर दिया। उन्होंने प्रभावी संचार, डिजिटल उपकरण, विषय ज्ञान और आईसीटी कौशल कॅरिअर के लिए महत्वपूर्ण बताए। डिजिटल प्लेटफॉर्म ने रचनात्मक प्रतिभा को कॅरिअर में बदलने के अवसर दिए और कंटेंट क्रिएशन से उद्यमिता तक का रोडमैप साझा किया।
विज्ञापन

निदेशक पूजा सुनेजा ने विद्यार्थियों को शैक्षणिक ज्ञान के साथ संचार, रचनात्मकता और तकनीक से सशक्त बनाने पर जोर दिया। शिक्षिका अंजू हुड्डा ने कार्यक्रम का संचालन किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed