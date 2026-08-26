फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Rohtak News ›   Married woman murdered over a love affair in Rohtak

रोहतक: प्रेम प्रसंग में शादीशुदा युवती की हत्या: वारदात को अंजाम देकर युवक ने लगाया फंदा, हालत गंभीर

Wed, 26 Aug 2026 11:18 PM IST
शाहिल शर्मा माई सिटी रिपोर्टर रोहतक
माई सिटी रिपोर्टर रोहतक Published by: शाहिल शर्मा Updated Wed, 26 Aug 2026 11:18 PM IST
सार

खेड़ी साध गांव के युवक ने हत्या की वारदात को होटल में अंजाम देकर खुद भी सुसाइड का प्रयास किया। 

विज्ञापन
Married woman murdered over a love affair in Rohtak
मौके पर जांच करने पहुंची पुलिस - फोटो : वीडियो ग्रैब

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

दिल्ली रोड स्थित बजरंग भवन के नजदीक होटल 9 क्लाउड में खेड़ी साध की युवती रूबी (25) का शव मिला है। आरोप है कि गांव के युवक नीरज ने गला घोंटकर हत्या की है। साथ ही आरोपी ने अपने घर जाकर खुद फंदा लगाकर आत्महत्या का प्रयास किया। उसे निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जहां हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस जांच में प्रेम प्रसंग के चलते हत्या की आशंका व्यक्त की जा रही है।
विज्ञापन


सिविल लाइन थाने में आरोपी के खिलाफ हत्या की एफआईआर दर्ज की गई है। सिविल लाइन थाना प्रभारी महेंद्र सिंह ने बताया कि खेड़ी साध गांव निवासी रोहित ने शिकायत दी है कि वे दो भाई व एक बहन हैं। पिता का देहांत हो चुका है। छह माह पहले बहन रुबी की शादी भगवतीपुर गांव निवासी अंकुश के साथ हुई थी। अंकुश नेवी में नौकरी करता है और फिलहाल मुंबई में ड्यूटी है। एक सप्ताह पहले बहन ससुराल से मायके आई थी।
विज्ञापन


सुबह किसी काम से रोहतक आई थी। शाम को पता चला कि उसका शव दिल्ली रोड स्थित 9 क्लाउड के कमरा नंबर 106 में शव पड़ा हुआ है। होटल कर्मियों से पता चला कि खेड़ी साध गांव निवासी नीरज सुबह करीब साढ़े नौ बजे उसकी बहन को लेकर होटल में आया था। दोपहर करीब ढाई बजे आरोपी होटल कर्मियों को यह कहकर चला गया कि वह थोड़ी देर में आएगा। भाई का कहना है कि उनको यकीन है कि नीरज ने ही उसकी बहन की हत्या की है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या की एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

 

गांव जाकर नीरज ने लगाया फंदा, हालत गंभीर
उधर, आईएमटी थाना प्रभारी अश्वनी ने बताया कि बुधवार शाम पांच बजे सूचना मिली कि खेड़ी साध गांव निवासी नीरज ने घर में फंदा लगाकर आत्महत्या का प्रयास किया है। समय रहते परिजनों ने उसे देख लिया। तुरंत उसे नजदीक के निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। डॉक्टरों की ओर से अनफिट करार देने के कारण बयान दर्ज नहीं हो सके। पता चला कि आरोपी होटल में एक युवती की हत्या का आरोपी है।

खेड़ी साध गांव के युवक नीरज के खिलाफ होटल में युवती की हत्या करने की एफआईआर दर्ज की है। पता चला कि है आरोपी युवक नीरज ने भी आत्महत्या का प्रयास किया है। आरोपी के होश में आने पर बयान दर्ज कराए जाएंगे। -गौरव राजपुरोहित, एसपी

पुलिस ने होटल के रजिस्टर की जांच की तो पता चला कि आरोपी युवक नीरज ने अपना आधार कार्ड आईडी के तौर पर जमा कराया है। जबकि लड़की का नाम शीतल निवासी महराणा, जिला झज्जर लिखा हुआ है। इस नाम की कोई आईडी नहीं दी गई। तलाशी के दौरान होटल के कमरे से निजी शिक्षण संस्थान का आईकार्ड मिला है। उसमें नाम रुबी लिखा हुआ है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed