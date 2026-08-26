Rohtak News: महम लघु सचिवालय में कई कर्मचारी गैरहाजिर मिले

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महम। उपमंडल अधिकारी विपिन कुमार ने बुधवार को लघु सचिवालय महम का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कई कर्मचारी बिना पूर्व अनुमति के ड्यूटी से गैरहाजिर पाए गए। उन्होंने अनुपस्थित कर्मचारियों से स्पष्टीकरण मांगने और नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस दौरान विपिन कुमार ने विभिन्न शाखाओं में कर्मचारियों की उपस्थिति जांची। उन्होंने व्यवस्थाओं और आम नागरिकों से संबंधित कार्यों के निस्तारण की स्थिति का भी जायजा लिया। एसडीएम ने कार्यालयों में साफ-सफाई और रिकॉर्ड की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को व्यवस्था बेहतर बनाने के निर्देश दिए। उपमंडल अधिकारी विपिन कुमार ने स्पष्ट किया कि भविष्य में भी कार्यालयों का औचक निरीक्षण जारी रहेगा। ड्यूटी में लापरवाही या अनियमितता पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। संवाद