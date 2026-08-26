Rohtak News: दिनभर गर्मी ने किया परेशान, आज मिल सकती राहत

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रोहतक। जिले में बुधवार को दिनभर गर्मी के साथ धूप बनी रही। दो दिन पहले हुई बूंदाबांदी के कारण तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक आ गया था लेकिन फिर तापमान बढ़ने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार, जिले में वीरवार को हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वायु गुणवत्ता सूचकांक 82 रहा। यह संतोषजनक श्रेणी में आता है। अधिकतम तापमान 36.1 डिग्री सेल्सियस रहा। यह सामान्य की अपेक्षा दो डिग्री सेल्सियस अधिक है। न्यूनतम तापमान 27.6 डिग्री सेल्सियस रहा। यह सामान्य की अपेक्षा दो डिग्री सेल्सियस अधिक है।