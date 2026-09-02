Rohtak News: जन्माष्टमी से पहले बाजार गुलजार, मोर वाले झूले बने पहली पसंद

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कान्हा के साथ राधा रानी के कपड़ों की भी बढ़ी मांग :

बाजार में कान्हा के साथ-साथ राधा रानी के कपड़ों की भी जबरदस्त मांग है। इस बार लहंगा-चुनरी सेट और मोर पंख वाली पोशाक लोगों को खूब पसंद आ रही हैं। इसके अलावा राधा-कृष्ण के आभूषण, मालाएं और बच्चों के लिए आकर्षक प्रिंट वाले कपड़ों की भी खरीदारी बढ़ी है। ‘राधे-राधे’ लिखे प्रिंट वाले बच्चों के कपड़े और मुकुट-मुरली सहित कृष्ण के वस्त्रों के सेट विशेष रूप से पसंद किए जा रहे हैं। दुकानदारों के अनुसार, बाजार में कान्हा की पोशाक 150 से 800 रुपये, राधा रानी का लहंगा-चुनरी सेट 250 से 1000 रुपये और राधा-कृष्ण की जोड़ी वाले कपड़े 250 से 800 रुपये तक में उपलब्ध हैं। जन्माष्टमी नजदीक आने के साथ ही इनकी बिक्री में भी तेजी आई है। विज्ञापन

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यह है सामग्रियों के दाम :

सामग्री -- कीमत

लड्डू गोपाल के झूले -- 50 से 500 रुपये

कान्हा की पोशाक -- 150 से 1000 रुपये

माला और आभूषण --

10 से 250 रुपये

बच्चों के राधा-कृष्ण के कपड़े -- 150 से 1000 रुपये

कृष्ण सेट (मुकुट-मुरली) -- 80 से 150 रुपये कान्हा के साथ राधा रानी के कपड़ों की भी बढ़ी मांग :बाजार में कान्हा के साथ-साथ राधा रानी के कपड़ों की भी जबरदस्त मांग है। इस बार लहंगा-चुनरी सेट और मोर पंख वाली पोशाक लोगों को खूब पसंद आ रही हैं। इसके अलावा राधा-कृष्ण के आभूषण, मालाएं और बच्चों के लिए आकर्षक प्रिंट वाले कपड़ों की भी खरीदारी बढ़ी है। ‘राधे-राधे’ लिखे प्रिंट वाले बच्चों के कपड़े और मुकुट-मुरली सहित कृष्ण के वस्त्रों के सेट विशेष रूप से पसंद किए जा रहे हैं। दुकानदारों के अनुसार, बाजार में कान्हा की पोशाक 150 से 800 रुपये, राधा रानी का लहंगा-चुनरी सेट 250 से 1000 रुपये और राधा-कृष्ण की जोड़ी वाले कपड़े 250 से 800 रुपये तक में उपलब्ध हैं। जन्माष्टमी नजदीक आने के साथ ही इनकी बिक्री में भी तेजी आई है।यह है सामग्रियों के दाम :सामग्रीकीमतलड्डू गोपाल के झूले50 से 500 रुपयेकान्हा की पोशाक150 से 1000 रुपयेमाला और आभूषण10 से 250 रुपयेबच्चों के राधा-कृष्ण के कपड़े150 से 1000 रुपयेकृष्ण सेट (मुकुट-मुरली)80 से 150 रुपये

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रेवाड़ी। जन्माष्टमी पर्व को लेकर शहर के बाजारों में रौनक बढ़ने लगी है। कान्हा के जन्मोत्सव की तैयारियों के चलते विभिन्न बाजारों में भगवान श्रीकृष्ण के झूले, वस्त्र, आभूषण और सिंहासन की दुकानें सज गई हैं। पर्व में कुछ ही दिन शेष रहने के कारण लोग खरीदारी के लिए बाजारों का रुख कर रहे हैं। इस बार बाजार में मोर की आकृति वाले झूले लोगों की पहली पसंद बने हुए हैं। इसके अलावा स्टोन-नेट से तैयार कान्हा के आकर्षक वस्त्र और आभूषण भी लोगों को खूब पसंद आ रहे हैं। स्टील के झूलों की भी मांग बनी हुई है। वहीं, सफेद स्टोन से सजे सिंहासन भी ग्राहकों का ध्यान खींच रहे हैं। दुकानदारों के अनुसार, लोग अपनी पसंद और बजट के अनुसार कान्हा की सजावट का सामान खरीद रहे हैं। नई बाजार स्थित दुकानदार प्रदीप ने बताया कि इस बार मोर की आकृति वाले झूलों की सबसे अधिक मांग है। जन्माष्टमी नजदीक आने के साथ ही इनकी खरीदारी भी तेज हो गई है। वहीं, दुकानदार लाला भाई ने बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार सजावटी सामान के दामों में करीब 10 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हुई है। जन्माष्टमी पर्व में अब कुछ ही दिन शेष हैं। ऐसे में बाजारों में दिन-प्रतिदिन ग्राहकों की संख्या बढ़ रही है। दुकानदारों को आने वाले दिनों में बिक्री और बढ़ने की उम्मीद है।