Rohtak News: 35 वर्षों की सेवा के बाद एमडीयू से विदा होंगे जयबाग मलिक
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक Updated Thu, 27 Aug 2026 09:57 PM IST
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रोहतक। एमडीयू से इस माह सेवानिवृत्त हो रहे एमडीयू गैर शिक्षक कर्मचारी संघ के पूर्व प्रधान जयबाग मलिक के सम्मान में वीरवार को समारोह हुआ। वक्ताओं ने उनके 35 वर्षीय सेवाकाल और यूनिवर्सिटी विकास में योगदान की सराहना की। जयबाग मलिक ने अक्तूबर 1991 में एमडीयू में सेवाएं शुरू की थीं। उन्होंने गैर शिक्षक कर्मचारी संघ के पूर्व प्रधान के रूप में कर्मचारियों के हितों को उठाया। विवि के जनसंपर्क निदेशक सुनित मुखर्जी, पीआरओ पंकज नैन, दयानंद छिक्कारा, निरंजन सिंह निन्नी, रणधीर कटारिया समेत अन्य कर्मचारियों ने उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।
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