Rohtak News: जीएम फ्लाइंग ने सवारियों से भरी गाड़ी पकड़ी

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नांगल चौधरी। कस्बे के अस्थाई बस स्टैंड पर सोमवार को रोडवेज जीएम फ्लाइंग टीम ने कार्रवाई करते हुए सवारियों से भरी इको गाड़ी पकड़ी। अचानक हुई कार्रवाई से बस स्टैंड परिसर और आसपास सवारी वाहन चालकों में हड़कंप मच गया। टीम वाहनों की जांच कर रही थी। इसी दौरान इको गाड़ी में निर्धारित क्षमता से अधिक सवारियां मिलने पर उसे रुकवाया गया। अधिकारियों ने वाहन के दस्तावेजों और सवारियों से संबंधित नियमों की जांच की। नियमों का उल्लंघन मिलने पर टीम ने मौके पर ही वाहन का चालान काटा। अधिकारियों ने चालक को यातायात नियमों का पालन करने और निर्धारित क्षमता से अधिक सवारियां नहीं बैठाने की हिदायत दी।