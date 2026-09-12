रोहतक: डॉ. अरविंद शर्मा का भूपेंद्र हुड्डा पर तंज, बोले- वो सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए बयान देते हैं

जब सीएम बोलते हैं तो सदन छोड़कर चले जाते हैं हुड्डा- अरविंद शर्मा

कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सदन में बोलते हैं तो हुड्डा टिकते नहीं और सदन छोड़कर चले जाते हैं। विधानसभा में एक दिन में 20 सवाल पूछे जाते हैं लेकिन हुड्डा इनमें से किसी पर भी चर्चा नहीं करना चाहते। छह बार के विधायक को विधानसभा की गरिमा और उसकी महत्ता का पता होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सदन में स्वास्थ्य, शिक्षा और गरीबों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो सकती है लेकिन हुड्डा इन पर चर्चा नहीं करते।

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भाजपा कार्यालय मंगल कमल में प्रदेश के पर्यटन एवं सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने सेवा संकल्प अभियान को लेकर प्रेस वार्ता की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्ष के सार्वजनिक जीवन और जनहित में किए गए कार्यों की रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर से भाजपा की ओर से सेवा संकल्प अभियान शुरू किया जाएगा जो 17 अक्तूबर तक चलेगा। 17 सितंबर को देशभर में लोग अपने घरों में दीप जलाकर अभियान में सहभागिता करेंगे।

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अभियान के तहत बच्चों के लिए मेरे सपनों का भारत विषय पर प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य है इसलिए बच्चों, बुजुर्गों, युवाओं, महिलाओं और किसानों समेत हर वर्ग को अभियान से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।

इसके लिए वेबसाइट बनाई गई है जिस पर लोग बिजली, पानी, सड़क समेत अपनी समस्याएं और सुझाव दर्ज कर सकते हैं। अच्छे सुझाव देने वालों को सम्मानित भी किया जाएगा।