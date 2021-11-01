Rohtak News: समाधान शिविर में सीईओ ने सुनीं जनसमस्याएं

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झज्जर। जिला प्रशासन की तरफ से वीरवार को जिला स्तरीय समाधान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सीईओ जिला परिषद मनीष फौगाट ने नागरिकों की शिकायतें सुनी और संबंधित अधिकारियों को त्वरित समाधान करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। जिला स्तरीय समाधान शिविर में पहुंचे नागरिकों ने बिजली, जलापूर्ति, पेंशन, राजस्व रिकॉर्ड, सड़क मरम्मत, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और अन्य स्थानीय समस्याओं को लेकर शिकायतें प्रस्तुत कीं। उन्होंने प्रत्येक फरियादी की बात को गंभीरता से सुना। सीईओ ने कहा कि समाधान शिविरों का उद्देश्य प्रशासन और आमजन के बीच सीधे संवाद की एक प्रभावी कड़ी स्थापित करना है। उन्होंने कहा कि ऐसे शिविरों के माध्यम से जन समस्याओं का त्वरित समाधान होता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन शिकायतों का मौके पर समाधान संभव नहीं हो पाया, उन्हें समयबद्ध ढंग से निपटाया जाएगा और संबंधित विभागों को नियमित फॉलोअप करने के निर्देश दिए गए हैं।