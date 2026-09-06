Rohtak News: रोटरी क्लब ऑफ रोहतक ने लगाए 150 पौधे
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक Updated Sun, 06 Sep 2026 10:42 PM IST
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फोटो : 74 :
रोहतक। रोटरी क्लब ऑफ रोहतक ने शहर में हरियाली बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से अभियान चलाया। करीब 150 पौधे लगाए गए। यह अभियान रविवार को सनसिटी के सेक्टर-35 के सामने सर्विस रोड पर चलाया गया। अध्यक्ष सुनील मुंजाल, डॉ. एसएल वर्मा, आरके चौधरी, डॉ. शशि चौधरी, डॉ. रमेश चितकारा, रॉबिन सचदेवा, शशि, परवीन बतरा व मनोज बतरा आदि मौजूद रहे। संवाद
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रोहतक। रोटरी क्लब ऑफ रोहतक ने शहर में हरियाली बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से अभियान चलाया। करीब 150 पौधे लगाए गए। यह अभियान रविवार को सनसिटी के सेक्टर-35 के सामने सर्विस रोड पर चलाया गया। अध्यक्ष सुनील मुंजाल, डॉ. एसएल वर्मा, आरके चौधरी, डॉ. शशि चौधरी, डॉ. रमेश चितकारा, रॉबिन सचदेवा, शशि, परवीन बतरा व मनोज बतरा आदि मौजूद रहे। संवाद