Rohtak News: एफडीडीआई में 38 सैन्यकर्मियों ने पादुका निर्माण का प्रशिक्षण पूरा किया

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

कार्यक्रम का मकसद सेवानिवृत्त होने वाले जवानों को तकनीकी और व्यावसायिक कौशल देकर रोजगार व स्वरोजगार के अवसर देना था। प्रशिक्षण में पादुका डिजाइन, आधुनिक निर्माण तकनीक, गुणवत्ता नियंत्रण और खुदरा प्रबंधन की सैद्धांतिक व व्यावहारिक जानकारी दी गई।समारोह में मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट दिवतेज रहे। संस्थान की कार्यकारी निदेशक सरिता, विभागाध्यक्ष मनोज रॉय और संयोजक नवनीत कुमार मौजूद रहे। सभी प्रशिक्षुओं को प्रमाणपत्र दिए गए।निदेशक सरिता ने कहा कि सैनिकों का अनुशासन और नेतृत्व क्षमता पादुका उद्योग में उनके पुनर्वास में मददगार होगी और वे स्वयं का व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं। संवाद