Rohtak News: एफडीडीआई में 38 सैन्यकर्मियों ने पादुका निर्माण का प्रशिक्षण पूरा किया
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक Updated Fri, 28 Aug 2026 10:11 PM IST
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रोहतक। पादुका अभिकल्प एवं विकास संस्थान (एफडीडीआई) में भारतीय सशस्त्र बलों के 38 सैन्यकर्मियों का तीन माह का पादुका निर्माण एवं खुदरा बिक्री पाठ्यक्रम शुक्रवार को संपन्न हुआ। यह प्रशिक्षण रक्षा मंत्रालय के पुनर्वास महानिदेशालय के अधीन 8 जून से 28 अगस्त तक चलाया गया।
कार्यक्रम का मकसद सेवानिवृत्त होने वाले जवानों को तकनीकी और व्यावसायिक कौशल देकर रोजगार व स्वरोजगार के अवसर देना था। प्रशिक्षण में पादुका डिजाइन, आधुनिक निर्माण तकनीक, गुणवत्ता नियंत्रण और खुदरा प्रबंधन की सैद्धांतिक व व्यावहारिक जानकारी दी गई।
समारोह में मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट दिवतेज रहे। संस्थान की कार्यकारी निदेशक सरिता, विभागाध्यक्ष मनोज रॉय और संयोजक नवनीत कुमार मौजूद रहे। सभी प्रशिक्षुओं को प्रमाणपत्र दिए गए।
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निदेशक सरिता ने कहा कि सैनिकों का अनुशासन और नेतृत्व क्षमता पादुका उद्योग में उनके पुनर्वास में मददगार होगी और वे स्वयं का व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं। संवाद
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कार्यक्रम का मकसद सेवानिवृत्त होने वाले जवानों को तकनीकी और व्यावसायिक कौशल देकर रोजगार व स्वरोजगार के अवसर देना था। प्रशिक्षण में पादुका डिजाइन, आधुनिक निर्माण तकनीक, गुणवत्ता नियंत्रण और खुदरा प्रबंधन की सैद्धांतिक व व्यावहारिक जानकारी दी गई।
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समारोह में मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट दिवतेज रहे। संस्थान की कार्यकारी निदेशक सरिता, विभागाध्यक्ष मनोज रॉय और संयोजक नवनीत कुमार मौजूद रहे। सभी प्रशिक्षुओं को प्रमाणपत्र दिए गए।
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निदेशक सरिता ने कहा कि सैनिकों का अनुशासन और नेतृत्व क्षमता पादुका उद्योग में उनके पुनर्वास में मददगार होगी और वे स्वयं का व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं। संवाद