Rewari News: हिंदी पखवाड़ा के विजेता विद्यार्थी सम्मानित

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कक्षा छह से आठवीं वर्ग में आठवीं कक्षा की छात्रा दीक्षा ने काव्य पाठ में प्रथम, चंचल ने चित्र देखकर कविता पाठ में प्रथम तथा शिवानी चौधरी ने निबंध लेखन में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। कक्षा नौ से 12वीं वर्ग की व्याकरण प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में इंद्रजीत, निधि और मानवी ने द्वितीय स्थान हासिल किया।विद्यालय में आयोजित समारोह में एसएमसी प्रधान नीरू और मुख्य अध्यापक सुनील कुमार के नेतृत्व में विजेता विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र, कॉपी, पेन और चॉकलेट देकर सम्मानित किया गया। मुख्य अध्यापक ने कहा कि प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों की प्रतिभा निखारने का सशक्त माध्यम हैं। उन्होंने हिंदी अध्यापिका किरण यादव के प्रयासों की सराहना करते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को बधाई दी। इस अवसर पर विद्यालय का समस्त स्टाफ मौजूद रहा।