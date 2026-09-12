Rewari News: पिकअप की टक्कर से ट्रक चालक घायल

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चालक झज्जर की ओर से रेवाड़ी आ रहा था। जब वह गुरावड़ा के पास त्रिवेणी होटल के नजदीक पहुंचा, तभी सामने से आ रही पिकअप गाड़ी डिवाइडर पार कर ट्रक के सामने आ गई। पिकअप ने ट्रक में सीधी टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहनों के चालक अंदर फंस गए। विज्ञापन

हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। राहगीरों ने दोनों चालकों को वाहनों से बाहर निकालने का प्रयास किया। पुलिस के पहुंचने के बाद भी ट्रक चालक को केबिन से बाहर निकालने में सफलता नहीं मिली। इसके बाद जेसीबी मशीन को मौके पर बुलाया गया। करीब 30 मिनट की मशक्कत के बाद ट्रक के क्षतिग्रस्त केबिन को हटाकर चालक को बाहर निकाला गया। पिकअप में सवार दोनों युवकों को मामूली चोटें आईं। चालक झज्जर की ओर से रेवाड़ी आ रहा था। जब वह गुरावड़ा के पास त्रिवेणी होटल के नजदीक पहुंचा, तभी सामने से आ रही पिकअप गाड़ी डिवाइडर पार कर ट्रक के सामने आ गई। पिकअप ने ट्रक में सीधी टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहनों के चालक अंदर फंस गए।हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। राहगीरों ने दोनों चालकों को वाहनों से बाहर निकालने का प्रयास किया। पुलिस के पहुंचने के बाद भी ट्रक चालक को केबिन से बाहर निकालने में सफलता नहीं मिली। इसके बाद जेसीबी मशीन को मौके पर बुलाया गया। करीब 30 मिनट की मशक्कत के बाद ट्रक के क्षतिग्रस्त केबिन को हटाकर चालक को बाहर निकाला गया। पिकअप में सवार दोनों युवकों को मामूली चोटें आईं।

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रेवाड़ी। गांव गुरावड़ा स्थित त्रिवेणी होटल के पास शनिवार को ट्रक और पिकअप गाड़ी की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया और वह ट्रक के केबिन में फंस गया। वहीं पिकअप में सवार दो युवकों को भी चोटें आईं। सूचना के बाद डायल-112 की टीम और एंबुलेंस मौके पर पहुंची। घायलों को उपचार के लिए ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया गया। घायलों बिहार के मायापुर निवासी 22 वर्षीय रोशन और अनिकेत है।