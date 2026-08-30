कुछ लोग समाज में फैला रहे हैं भ्रम : सूरजभान

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

सूरजभान ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सरकार की ओर से कहा गया था कि मेघवाल को लेकर लेटर पैड पर लिखकर केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। ऐसे में समाज में गलत संदेश फैलाना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति अपनी पसंद के अनुसार शब्द का प्रयोग कर सकता है।उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में समिति के पदाधिकारी करीब 150 गांवों में पहुंचे थे और लोगों को कार्यक्रम के लिए निमंत्रण दिया गया था। उनके अनुसार इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने मेघवाल शब्द के समर्थन में अपनी सहमति जताई थी। समाज के सभी लोग एक हैं और किसी राजनीतिक एजेंडे के कारण आपसी मतभेद को बढ़ावा देना उचित नहीं है।समिति के सचिव भूपेंद्र ने कहा कि संस्था के कार्यक्रम को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री के वक्तव्य को तोड़-मरोड़कर पेश किए जाने पर भी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि समिति अपने स्तर पर समाज के हित और पहचान से जुड़े विषयों को उठाती रहेगी।प्रेसवार्ता में प्रधान सूरजभान, सचिव भूपेंद्र, शेखपुर सावंत सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष बलबीर सिंह सहित समिति के अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।