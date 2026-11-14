Rewari News: जजपा की रैली की सफलता के लिए पदाधिकारियों को सौंपी जिम्मेदारियां

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पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अजय सिंह चौटाला, पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और प्रदेश अध्यक्ष बृज शर्मा के निर्देशानुसार आयोजित बैठक में कर्नल राठी और राजेश सैनी ने कार्यकर्ताओं से गांव, वार्ड और बूथ स्तर पर जनसंपर्क अभियान चलाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि रेवाड़ी जिले से बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित करना सभी की जिम्मेदारी है।प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं जिला कार्यकारी अध्यक्ष अभिमन्यु राव ने पार्टी पदाधिकारियों से आगामी बैठकों में सक्रिय भागीदारी की अपील की। इस दौरान नेताओं ने कहा कि किसान आज पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के कार्यकाल को याद कर रहे हैं। उस दौरान मंडियों में किसानों को लंबी लाइनों में परेशान नहीं होना पड़ता था और फसल का भुगतान व मुआवजा 48 घंटे में खातों में पहुंचता था।बैठक में भूप सिंह रसियावास, बिमला चौधरी, भीम सिंह, धर्मपाल देशवाल, जगदीश प्राणपुरा, सुमन शर्मा, रामअवतार कोसली, उपेंद्र महलावत, मनोज सरपंच मौजूद रहे।