Rewari News: राव नरबीर ने स्वामी शरणानंद को अर्पित की श्रद्धांजलि

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राव नरबीर सिंह ने कहा कि स्वामी शरणानंद का आशीर्वाद उन्हें लगातार मिलता रहा है। कहा, उन्होंने यहां से अपना पहला चुनाव लड़ा था, तभी से वे आश्रम में स्वामी शरणानंद के दर्शन और आशीर्वाद लेने आते रहे हैं।पत्रकारों से बातचीत में कैबिनेट मंत्री ने कोसली में प्रस्तावित आईएमटी को लेकर सरकार की योजना की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार की लैंड पूलिंग योजना के तहत विकास योजना में शामिल होने वाली किसानों की जमीन पर उन्हें हिस्सेदारी और मालिकाना हक का लाभ मिलेगा।उन्होंने कहा कि योजना में किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था की गई है और आधा मालिकाना हक किसान का रहेगा। इस मौके पर आश्रम के स्वामी समर्पणानंद, विधायक लक्ष्मण यादव और पूर्व मंत्री विक्रम यादव मौजूद रहे।