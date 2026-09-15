Rewari News: विपुल गार्डन के सामने हाईवे के गड्ढे की हुई मरम्मत

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

विपुल गार्डन के सामने बने इस कट का इस्तेमाल आसपास की सोसाइटियों में रहने वाले हजारों लोगों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों तथा विभिन्न व्यावसायिक और औद्योगिक इकाइयों की ओर आने-जाने वाले वाहन चालक करते हैं। लंबे समय से सड़क पर बने गहरे गड्ढे के कारण वाहन चालकों को परेशानी हो रही थी। बारिश के दौरान जलभराव होने पर गड्ढा दिखाई नहीं देने से हादसे का खतरा भी बढ़ जाता था।इस समस्या को लेकर संबंधित अधिकारियों को शिकायत भेजकर तत्काल कार्रवाई की मांग की गई थी। शिकायत में गड्ढे के कारण वाहन चालकों को हो रही परेशानी और संभावित हादसे की आशंका का उल्लेख किया गया था। इसके बाद सोमवार को हाईवे अथॉरिटी की ओर से गड्ढे की मरम्मत कर दी गई।