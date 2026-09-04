Rewari News: वॉलीबॉल नर्सरी के नितिन का राष्ट्रीय फेडरेशन कप के लिए चयन

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नितिन कुमार नेहरूगढ़ स्टेडियम में वॉलीबॉल का प्रशिक्षण ले रहे हैं। बेहतर प्रदर्शन के आधार पर उनका चयन राष्ट्रीय फेडरेशन कप के लिए किया गया है। प्रतियोगिता का आयोजन 25 से 27 सितंबर तक तमिलनाडु के इरोड शहर में होगा। इसमें देशभर से चयनित खिलाड़ी भाग लेंगे।नितिन के चयन पर वॉलीबॉल नर्सरी के प्रशिक्षक विशाल यादव ने उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा कि नितिन ने नियमित अभ्यास और मेहनत के दम पर यह उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने नितिन के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए शुभकामनाएं दीं।नितिन के चयन से उनके परिवार में भी खुशी है। क्षेत्र के खेल प्रेमियों ने उम्मीद जताई कि वह राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर क्षेत्र और जिले का नाम रोशन करेंगे।