फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Rewari News ›   Message of de-addiction conveyed through a street play.

Rewari News: नुक्कड़ नाटक से दिया नशामुक्ति का संदेश

Thu, 17 Sep 2026 11:21 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Thu, 17 Sep 2026 11:21 PM IST
विज्ञापन
Message of de-addiction conveyed through a street play.
नुक्कड़ नाटक से नशा मुक्ति का संदेश देते। स्रोत : पुलिस
रेवाड़ी। बीएमजी में वीरवार को नशे के खिलाफ जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान रंगकर्मी सतीश मस्तान के निर्देशन में भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय के रीजनल सेंटर कृष्णा नगर की छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक किया।
विज्ञापन

छात्राओं मनीषा, किस्मत, मोनिका, आरती, दीक्षा और मोहिनी ने अलग-अलग भूमिकाएं निभाकर नशे से होने वाले सामाजिक, शारीरिक और मानसिक नुकसान को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया।
विज्ञापन

नाटक के माध्यम से बताया गया कि नशे की लत का असर केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य पर ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार और समाज पर पड़ता है। छात्राओं ने युवाओं से नशे से दूर रहकर अपनी ऊर्जा शिक्षा, खेल और सकारात्मक गतिविधियों में लगाने का आह्वान किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

कार्यक्रम में थाना शहर के प्रबंधक निरीक्षक सूबे सिंह ने भी लोगों को नशे के दुष्परिणामों की जानकारी दी और नशे से दूर रहने के साथ आसपास के लोगों को भी जागरूक करने की अपील की। इस दौरान एसआई संदीप, एसआई सुनील, बजरंग शर्मा, धीरज, डॉ. अनिल यादव, संजय मनचंदा, मदन डागर, मोनिका, उर्वशी सहित पुलिस टीम मौजूद रही।

पुलिस अधिकारियों और कार्यक्रम में शामिल टीम ने लोगों को नशे का सेवन नहीं करने की शपथ दिलाई। समाजसेवी तरुण यादव प्राणपुरा ने नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने वाले कलाकारों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed