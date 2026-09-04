विरोधी दल की गलत बयानबाजी नहीं रुकी तो करेंगे कानूनी कार्रवाई : वेदप्रकाश

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उन्होंने शुक्रवार को सैंडपाइपर टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि समाज को भ्रमित करने के बजाय मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा होनी चाहिए।समिति के अध्यक्ष सूरजभान मेघवाल ने कहा कि विपक्षी नेताओं की कथनी और करनी में अंतर है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार की ओर से अनुसूचित जाति वर्ग के हित में शिक्षा, रोजगार और सामाजिक कल्याण से जुड़ी योजनाएं लागू की जा रही हैं। समिति इन योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए काम करेगी।उन्होंने रेवाड़ी के एक यूट्यूबर पर संस्था के संबंध में गलत बयानबाजी कर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने स्पष्ट किया कि व्यक्तिगत मांगों को समिति के मांगपत्र में शामिल नहीं किया गया है। संस्था के खिलाफ गलत टिप्पणी करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।सचिव भूपेंद्र मेघवाल शेखपुर ने कहा कि समाज अब जागरूक और शिक्षित है। युवा अपने अधिकारों को लेकर सजग हैं और किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। इस दौरान अशोक मेघवाल, देवेंद्र पाल मेघवाल, सुजान सिंह मेघवाल, भानसिंह मेघवाल खोरी मौजूद रहे।