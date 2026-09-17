Rewari News: नागरिक अस्पताल में किया दीप प्रज्वलन कार्यक्रम
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Thu, 17 Sep 2026 11:37 PM IST
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रेवाड़ी। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत जिला नागरिक अस्पताल में दीप प्रज्वलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान जिला नागरिक अस्पताल के फुट ओवरब्रिज पर 151 दीपक आयुष्मान लाभार्थियों द्वारा तथा अतिरिक्त भवन पर 101 दीपक आयुष्मान लाभार्थियों द्वारा प्रज्वलित किए गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधान चिकित्सा अधिकारी डॉ. सुरेंद्र यादव द्वारा की गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में आयुष्मान लाभार्थी, अन्य लाभार्थी, अस्पताल के अधिकारी-कर्मचारी, सामाजिक कार्यकर्ता एवं समाजसेवी उपस्थित रहे और पूरे उत्साह के साथ अभियान में सहभागिता की।
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