Rewari News: पूर्व मंत्री जगदीश यादव ने भंडारे में चखा प्रसाद

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भंडारे में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया। पूर्व मंत्री जगदीश यादव ने भंडारे में मौजूद श्रद्धालुओं और क्षेत्रवासियों से मुलाकात की तथा उनका हाल-चाल जाना। इस दौरान लोगों में पूर्व मंत्री को अपने बीच पाकर उत्साह देखने को मिला। उन्होंने श्रद्धालुओं से बातचीत कर धार्मिक आयोजन के बारे में भी जानकारी ली। संवाद विज्ञापन

भंडारे में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया। पूर्व मंत्री जगदीश यादव ने भंडारे में मौजूद श्रद्धालुओं और क्षेत्रवासियों से मुलाकात की तथा उनका हाल-चाल जाना। इस दौरान लोगों में पूर्व मंत्री को अपने बीच पाकर उत्साह देखने को मिला। उन्होंने श्रद्धालुओं से बातचीत कर धार्मिक आयोजन के बारे में भी जानकारी ली। संवाद

कोसली। पूर्व कैबिनेट मंत्री जगदीश यादव सोमवार को गांव कोसली स्थित सिद्ध बाबा मुक्तेश्वरी मठ पर आयोजित भंडारे में पहुंचे। उन्होंने मठ परिसर में पहुंचकर बाबा मुक्तेश्वरी धाम पर माथा टेका और क्षेत्रवासियों की सुख-समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की।