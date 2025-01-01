Rewari News: उद्यमिता और स्टार्टअप के अवसरों पर छात्राओं को किया जागरूक

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उन्होंने कहा कि छात्राओं को अपने नवीन विचारों को व्यवसाय का रूप देना चाहिए। उन्होंने डिजिटल तकनीक, ऑनलाइन व्यापार, वित्तीय तकनीक, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में स्टार्टअप की संभावनाओं पर प्रकाश डाला।उन्होंने सफल भारतीय उद्यमियों के उदाहरण देते हुए बताया कि सफल व्यवसाय के लिए नवीन विचार के साथ उचित योजना, बाजार की समझ, वित्तीय प्रबंधन, जोखिम उठाने की क्षमता, टीम भावना और निरंतर प्रयास जरूरी हैं।व्याख्यान के दौरान पूंजी की कमी, बाजार में प्रतिस्पर्धा, व्यावसायिक ज्ञान का अभाव, तकनीकी बदलाव, कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता और व्यवसाय को लंबे समय तक टिकाऊ बनाए रखने जैसी चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। इस अवसर पर डॉ. ममता गुप्ता, डॉ. महेश कुमार, डॉ. दिलीप कुमार, डॉ. पूनम, डॉ. भावना, सहायक प्रोफेसर राजेश बंसल, सिमरन मौजूद रहीं।