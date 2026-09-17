Rewari News: अलसुबह चली आंधी, दिन में तेज धूप के बीच शाम को छाए बादल,

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वीरवार को जिले में अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इससे एक दिन पहले बुधवार को अधिकतम तापमान 37.5 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस रहा था। इस तरह अधिकतम तापमान में 0.5 डिग्री और न्यूनतम तापमान में 0.6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई।अलसुबह चली तेज हवा के बाद दिन में धूप तेज रही। दोपहर के समय गर्मी का असर अधिक महसूस हुआ। शाम को बादल छाने से लोगों को कुछ देर के लिए मौसम में बदलाव का अहसास हुआ। मौसम में लगातार हो रहे उतार-चढ़ाव के कारण लोगों को सुबह और शाम के समय अपेक्षाकृत राहत मिल रही है, जबकि दिन में गर्मी का प्रभाव बना हुआ है। अगले दिनों में मौसम के मिजाज पर लोगों की नजर बनी हुई है।