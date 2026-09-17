Rewari News: एनसीसी यूनिट शुरू कराने की मांग, विद्यार्थियों ने कुलपति को सौंपा ज्ञापन

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रवि मसीत ने कहा कि एनसीसी विद्यार्थियों में अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास, शारीरिक दक्षता और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करने का माध्यम है। विश्वविद्यालय में एनसीसी यूनिट शुरू होने से छात्र-छात्राओं को प्रशिक्षण, परेड, शिविरों, सामाजिक सेवा और अन्य गतिविधियों में भाग लेने का अवसर मिलेगा।ज्ञापन में मांग की गई कि इच्छुक विद्यार्थियों को एनसीसी में शामिल होने का समान अवसर दिया जाए। इसके लिए आवश्यक मैदान और संसाधन उपलब्ध कराने के साथ भर्ती, प्रशिक्षण, शिविर तथा अन्य गतिविधियों की प्रक्रिया की स्पष्ट जानकारी विद्यार्थियों को दी जाए। साथ ही संबंधित एनसीसी अधिकारियों के साथ समन्वय कर यूनिट शुरू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने का अनुरोध किया गया।रवि मसीत ने कहा कि एनसीसी विद्यार्थियों के व्यक्तित्व और नेतृत्व क्षमता के विकास के साथ उन्हें सामाजिक एवं राष्ट्रीय जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करने में सहायक होगी। इस दौरान गौरव, जयंत, राहुल, गीतिका, ऋतु, गरिमा, अंशिका, प्रीति, मुस्कान, सोनाली, इशिका, निकिता, हर्षित, संजू, हेमंत, जैस्मीन, कोमल, स्वीटी, महक, जीवन, मानसी, हिमांशी और अंकिता सहित अन्य विद्यार्थी मौजूद रहे।