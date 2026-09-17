Rewari News: बच्चों ने चित्रकला व पेंटिंग प्रतियोगिता में दिखाई प्रतिभा

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मुख्य अध्यापक अशोक कुमार ने बताया कि 17 अक्तूबर तक देशभर में सेवा संकल्प अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य विकसित भारत-2047 के संकल्प को आगे बढ़ाना तथा जनकल्याणकारी गतिविधियों के माध्यम से आमजन को जोड़ना है।विद्यालय में आयोजित प्रतियोगिताओं के माध्यम से विद्यार्थियों को सेवा, समाज और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी का संदेश दिया गया। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को प्रथम स्थान सहित अन्य विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।इस अवसर पर मुख्य अध्यापक अशोक कुमार, मंजू वाला, राजेश कुमारी, जितेंद्र कुमार, राजेश शांडिल्य, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ धारूहेड़ा के सहप्रमुख हरकेश कुमार, पूनम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा मिड-डे मील कार्यकर्ता सहित अन्य लोग मौजूद रहे।