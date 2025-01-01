फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Rewari News ›   Auto-rickshaw overturns after colliding with car; 12 schoolgirls injured.

Rewari News: कार से टकरा कर पलटा ऑटोरिक्शा, 12 छात्राएं घायल

Fri, 04 Sep 2026 12:40 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Fri, 04 Sep 2026 12:40 AM IST
विज्ञापन
Auto-rickshaw overturns after colliding with car; 12 schoolgirls injured.
हादसे में क्षतिग्रस्त कार। स्रोत: वीडियो ग्रैब
रेवाड़ी। सेक्टर-18 मोड़ पर वीरवार की दोपहर छात्राओं से भरा ऑटो रिक्शा कार से टकराकर पलट गया। इस हादसे में ऑटो रिक्शा में सवार 12 छात्राएं घायल हो गईं। इनमें तीन की हालत गंभीर बताई जा रही है। आसपास के लोगों ने ऑटो रिक्शा में फंसी छात्राओं को बाहर निकाला।
विज्ञापन

सेक्टर-18 स्थित राजकीय कन्या महाविद्यालय से छात्राओं को लेकर ऑटो रिक्शा बस स्टैंड की ओर आ रहा था। इसी दौरान सेक्टर-18 मोड़ पर ऑटोरिक्शा की टक्कर कार से हो गई। टक्कर के बाद ऑटो रिक्शा सड़क पर पलट गया। हादसे में 12 छात्राएं घायल हो गईं। मुस्कान, कशिश, पिंकी, कुमकुम, मोनिका, सोनिया और चिनाया को अधिक चोटें आई जबकि अन्य छात्राएं मामूली रूप से घायल हुईं।
विज्ञापन

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस जांच में सामने आया कि ऑटो चालक के पास वाहन से संबंधित पूरे कागजात नहीं थे। बताया गया कि ऑटो की आरसी अदालत में जमा है। वहीं, प्रदूषण प्रमाणपत्र और चालक का लाइसेंस भी नहीं मिला। प्रारंभिक जांच में ऑटोरिक्शा की तेज गति को हादसे का कारण बताया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन


तीन हजार छात्राएं, बस स्टैंड से कॉलेज तक परिवहन सुविधा नहीं
सेक्टर-18 स्थित महिला कॉलेज में 3000 छात्राएं पढ़ती हैं। बस स्टैंड से कॉलेज की दूरी करीब तीन किलोमीटर है, लेकिन छात्राओं के लिए बस स्टैंड से कॉलेज तक नियमित परिवहन सुविधा नहीं है। इसके चलते छात्राओं को ऑटो के भरोसे रहना पड़ता है। ऑटो नहीं मिलने पर उन्हें पैदल ही कॉलेज और बस स्टैंड के बीच आना-जाना पड़ता है। कॉलेज हुडा बाईपास से भी करीब एक किलोमीटर अंदर है। मुख्य मार्ग से हटकर और गांव क्षेत्र में स्थित होने के कारण यहां सार्वजनिक परिवहन की सुविधा नहीं है। छात्राओं के लिए परिवहन सुविधा नहीं होने से उन्हें रोजाना परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

वर्जन:
हादसे में सभी छात्राएं सुरक्षित हैं। परिवहन सुविधाओं को लेकर प्रशासन को लिखा हुआ है। फिलहाल तीन बसें कॉलेज से बस स्टैंड के लिए चलाई जाती हैं। बसों की टाइमिंग को लेकर व्यवस्था बनाने की रूपरेखा तैयार की जाएगी। जिससे छात्राएं निजी वाहनों का सहारा ना ले सके।-डॉ. ज्योति यादव, प्राचार्य, राजकीय कन्या महाविद्यालय, सेक्टर-18

वर्जन:
ट्रॉमा सेंटर में छह छात्राओं के घायल होने की एमएलआर कटी है। अभी परिजनों की तरफ से शिकायत नहीं मिली है। शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी।-रत्नलाल, थाना प्रभारी, मॉडल टाउन रेवाड़ी

हादसे में क्षतिग्रस्त कार। स्रोत: वीडियो ग्रैब

हादसे में क्षतिग्रस्त कार। स्रोत: वीडियो ग्रैब

हादसे में क्षतिग्रस्त कार। स्रोत: वीडियो ग्रैब

हादसे में क्षतिग्रस्त कार। स्रोत: वीडियो ग्रैब

हादसे में क्षतिग्रस्त कार। स्रोत: वीडियो ग्रैब

हादसे में क्षतिग्रस्त कार। स्रोत: वीडियो ग्रैब

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed