Rewari News: 35 बंदियों को दिया एक माह का कौशल प्रशिक्षण

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कुलपति प्रो. असीम मिगलानी ने कहा कि शिक्षा और कौशल का उद्देश्य केवल रोजगार उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि जीवन को नई दिशा देना भी है। जेल में बंद व्यक्तियों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ना और उनमें आत्मविश्वास पैदा करना सामाजिक दायित्व है। प्रशिक्षण के माध्यम से बंदियों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया गया, ताकि सजा पूरी होने के बाद वे सम्मानजनक जीवन जी सकें।कार्यक्रम में 35 बंदियों ने सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा किया। समापन समारोह में उन्हें प्रमाण-पत्र वितरित किए गए। प्रतिभागियों ने बताया कि प्रशिक्षण से उनके व्यक्तित्व विकास और आत्मविश्वास को बढ़ावा मिला है। इस अवसर पर होटल एवं पर्यटन प्रबंधन विभाग की अध्यक्ष प्रो. अदिति शर्मा, जिला कारागार अधीक्षक रेशम सिंह, उप-अधीक्षक बलविंदर सिंह यादव, डॉ. पवन, डॉ. विक्रांत और डॉ. नवनीत कौशल मौजूद रहे।