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Rewari News: 35 बंदियों को दिया एक माह का कौशल प्रशिक्षण

Thu, 27 Aug 2026 12:00 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Thu, 27 Aug 2026 12:00 AM IST
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35 inmates provided with one month of skill training.
बंदियों को प्र​शिक्षण प्रमाण पत्र प्रदान करते। स्त्रोत: आईजीयू - फोटो : bandipora news
रेवाड़ी। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय, मीरपुर के होटल एवं पर्यटन प्रबंधन विभाग की ओर से जिला कारागार, रेवाड़ी के बंदियों के लिए आयोजित एक माह के कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन समारोह हुआ। इस दौरान बंदियों को होटल एवं पर्यटन प्रबंधन की बारीकियां सिखाकर रोजगार के तरीके बताए गए।
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कुलपति प्रो. असीम मिगलानी ने कहा कि शिक्षा और कौशल का उद्देश्य केवल रोजगार उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि जीवन को नई दिशा देना भी है। जेल में बंद व्यक्तियों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ना और उनमें आत्मविश्वास पैदा करना सामाजिक दायित्व है। प्रशिक्षण के माध्यम से बंदियों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया गया, ताकि सजा पूरी होने के बाद वे सम्मानजनक जीवन जी सकें।
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कार्यक्रम में 35 बंदियों ने सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा किया। समापन समारोह में उन्हें प्रमाण-पत्र वितरित किए गए। प्रतिभागियों ने बताया कि प्रशिक्षण से उनके व्यक्तित्व विकास और आत्मविश्वास को बढ़ावा मिला है। इस अवसर पर होटल एवं पर्यटन प्रबंधन विभाग की अध्यक्ष प्रो. अदिति शर्मा, जिला कारागार अधीक्षक रेशम सिंह, उप-अधीक्षक बलविंदर सिंह यादव, डॉ. पवन, डॉ. विक्रांत और डॉ. नवनीत कौशल मौजूद रहे।
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