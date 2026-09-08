Rewari News: हत्या कर दफनाया गया शव राजस्थान के निसार का था, पिता की शिकायत पर एफआईआर दर्ज

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जमील ने बताया कि निसार 5 सितंबर को मजदूरी के लिए तिजारा गया था। इसके बाद वह घर नहीं लौटा। उसकी तलाश की लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। भटसाना में खेत में शव बरामद होने की सूचना पर वह 7 सितंबर की रात रेवाड़ी पहुंचे और शव की पहचान की।जमील ने 8 सितंबर को पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया कि गौरव, प्रिंस और उनके साथियों ने निसार के साथ मारपीट कर उसकी हत्या कर दी। निसार पर चोरी का शक किया जा रहा था।पिता के अनुसार हत्या के बाद शव को गाड़ी में डालकर भटसाना स्थित डेयरी फार्म के पास ले जाया गया और खेत में गड्ढा खोदकर दबा दिया गया। पुलिस अब शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच कर रही है।घटनास्थल की जांच के दौरान क्राइम टीम ने कई अहम साक्ष्य जुटाए। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार मौके से खून लगी मिट्टी, नमक, साफी, अधजले कपड़े और लाल रंग का कपड़ा बरामद किया है।नमक की बरामदगी को भी जांच का अहम हिस्सा माना जा रहा है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि नमक घटनास्थल पर किस उद्देश्य से रखा गया था और इसका शव को छिपाने या साक्ष्य मिटाने से कोई संबंध था या नहीं।डेयरी कर्मचारी की सूचना से पुलिस तक पहुंचा मामलाइस पूरे मामले का खुलासा 6 सितंबर को उस समय हुआ जब भटसाना स्थित डेयरी फार्म में काम करने वाले रोहतास ने पुलिस को सूचना दी कि डेयरी के पास जमीन में किसी इंसान को दबाया गया है। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और प्रारंभिक जांच के बाद वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी गई। इसके बाद क्राइम टीम, पुलिस अधिकारी और ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में गड्ढे की खुदाई कर शव बाहर निकाला गया। घटनास्थल की फोटो और वीडियोग्राफी भी कराई गई।अब पुलिस के सामने कई सवालएफआईआर दर्ज होने के बाद जांच का फोकस अब इस बात पर है कि निसार को आखिरी बार किसने देखा था, उसे भटसाना तक कैसे लाया गया, हत्या में कितने लोग शामिल थे और शव को छिपाने में किस-किस की भूमिका रही। पुलिस घटनास्थल से बरामद सामान, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों को शिकायत में लगाए गए आरोपों से जोड़कर जांच कर रही है। फिलहाल मामले में पुलिस की कार्रवाई जारी है।वर्जन :मामले में निसार के पिता की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर जांच की जा रही है। पुलिस जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लेगी।-अभयपाल, जांच अधिकारी